Latitante da più di un mese: arrestato. La sua banda riforniva i pusher di Barriera Milano

Latitante da più di un mese, Marco Gallo Cassarino, torinese di 33 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, in collaborazione con i militari della stazione Falchera, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

FORNIVA I PUSHER DI BARRIERA

L’uomo, componente di un gruppo criminale che vendeva stupefacente ai pusher di Barriera di Milano, nella periferia nord della città, l’11 dicembre era riuscito a sfuggire alle manette ed a nascondersi in un appartamento di strada Scarafiotti, dove è stato trovato dalle forze dell’ordine.

UN MESE 12 PERSONE ERANO FINITE IN MANETTE

L’operazione del mese scorso aveva portato all’arresto di 12 italiani ritenuti responsabili, a vario titolo, in concorso, di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, iniziate ad agosto 2017, cinque persone erano finite in manette e i carabinieri avevano sequestrato oltre 1.600 grammi di droga e 247 munizioni per pistola di vario calibro.

UNO DEGLI ARRESTATI SPACCIAVA ANCHE DALL’OSPEDALE

Tra gli arrestati, anche un uomo che aveva continuato a organizzare e pianificare lo spaccio di cocaina durante il ricovero in ospedale.