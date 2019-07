Latitanza finita per il re del narcotraffico: Nicola Assisi e il figlio Patrick stanati a San Paolo

E’ finita a Praia Grande, litorale di San Paolo, in Brasile, dopo cinque anni di latitanza, la “fuga” di Nicola Assisi, 61 anni, ritenuto uno dei narcos più potenti al mondo ed inserito, non a caso, dal Viminale, nell’elenco dei cento “latitanti più pericolosi”. Con il broker della coca è stato arrestato anche il figlio Patrick, 36, originario di Chivasso, nel Torinese. Entrambi erano ricercati dalle forze dell’ordine per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e considerati vicini alla ‘ndrangheta operante nell’area di Volpiano.

E’ CONSIDERATO IL RE DEL NARCOTRAFFICO

Nicola Assisi, in particolare, secondo gli inquirenti, era responsabile dell’invio di tonnellate di cocaina in Italia attraverso i principali scali portuali europei. Originario di Grimaldi, in provincia di Cosenza, ma da tempo trasferitosi a San Giusto Canavese e ritenuto al servizio dei cartelli della ‘ndrangheta calabrese, il re del narcotraffico era stato condannato a 30 anni di carcere dal Tribunale di Ivrea e per questo era stato arrestato nel 2014 in Portogallo, dove si trovava allora.

L’UOMO ERA SCAPPATO DAL PORTOGALLO

In attesa di estradizione, l’uomo era riuscito a scappare rifugiandosi in Sud America dove poi è stato arrestato dalla polizia federale brasiliana, a conclusione di un’indagine condotta in cooperazione internazionale con i carabinieri di Torino, coordinati dalla locale Dda e supportati dell’esperto per la Sicurezza della Dcsa nel paese latino-americano, e di cui ha dato notizia anche il portale brasiliano Epoca.globo.

LA SODDISFAZIONE DEL VIMINALE

“Due brillanti operazioni contro mafiosi, spacciatori e criminali”, ha commentato, soddisfatto, il Ministro dell’interno Matteo Salvini. A quanto pare, nell’abitazione in cui è è stato rintracciato, Assisi aveva a disposizione armi e soldi. Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati 2 pistole, 1 kg di cocaina e una macchina per replicare sigilli per container. Il narcos, inoltre, poteva fare affidamento su un sofisticato sistema di videosorveglianza che controllava tutti gli ingressi e le uscite dal “covo”. Accorgimenti che, evidentemente, non sono bastati ad evitargli le manette.