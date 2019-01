Traffico di esseri umani, commercio di organi per favorire trapianti illegali, addirittura cannibalismo. Scrivo con orrore queste parole mentre scorro gli appunti di un dialogo con Alessandro Meluzzi, il criminologo considerato il maggiore esperto di mafia nigeriana. L’ho chiamato dopo la notizia della compra vendita di un rene, una storia vecchia che compare nelle intercettazioni delle forze dell’ordine addirittura anni fa. Volevo un suggerimento dall’esperto, prima di scrivere parole che a me paiono pesanti come pietre. Ebbene, a sentire Meluzzi, si potrebbe andare anche oltre. Non solo per la ferocia di questa mafia che usa il voodoo come i picciotti usavano la lupara, ma per la capacità di creare un mercato dell’orrore dove è lecito tutto. Non solo le cose evidenti, come la droga o la prostituzione delle bambine sul marciapiede, ma il commercio di esseri umani. Nella loro terra di conquista, la Campania, dove hanno spodestato i Casalesi da più di 10 anni, ma anche a Bologna e qui, a Torino, ove si sono infiltrati nei quartieri più poveri. Tutto vero, purtroppo, come gli organi che viaggiano in contenitori frigoriferi verso Turchia e India, dove una medicina compiacente e criminale opera illegalmente, ma persino carne umana per un cannibalismo rituale che promette ai suoi adepti successo, fortuna e conquista del potere. Per una persona qualunque credo si apra una pagina di criminalità tribale che ci riporta indietro in un passato remotissimo. Quasi come se una parte della preistoria ritornasse a noi. E sorprende come queste realtà, peraltro ben conosciute addirittura oltreoceano dagli investigatori della Dda, a casa nostra vengano trattate quasi con un atteggiamento vicino al rifiuto della realtà. Con una sorta di ipnosi buonista che stride con i principi della nostra civiltà. Credo occorra discuterne e valutarne gli effetti diabolici. Anche se il nostro cuore indurrebbe il cervello a desistere.

