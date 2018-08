Latte, Confagricoltura: necessaria sinergia con l’industria

E' necessario intensificare i rapporti tra allevatori e industriali per un migliore riconoscimento delle produzioni «made in Piemonte»

“Il Piemonte, con il 9% della produzione nazionale si colloca al quarto posto in Italia per la produzione di latte. Per valorizzare ulteriormente il lavoro dei nostri allevatori è indispensabile lavorare in modo sinergico con l’industria di trasformazione”. Lo afferma Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Piemonte. Tra i temi affrontati nella riunione: la semplificazione della tabella qualità e l’ulteriore valorizzazione del marchio Piemunto, che per Confagricoltura dovrebbe passare anche attraverso un riconoscimento economico ai produttori che mettono a disposizione la materia prima.