L’ATTRICE. Zoe Tavarelli, figlia del regista torinese, si racconta da Los Angeles

La prima volta che Zoe Tavarelli si ritrovò su un set aveva appena 11 mesi. La seconda? Solo qualche settimana più avanti.

Niente di strano per chi come lei è figlia d’arte, il papà Gianluca (“Il giovane Montalbano”, “Maria Montessori”, “La mossa del cavallo”, “Un amore”, “Liberi”) è considerato tra i registi più affermati del piccolo schermo e non solo.

Uno che dalla Torino industriale degli anni Novanta è riuscito, contando solo su se stesso, a realizzare un sogno chiamato cinema contagiando suo malgrado l’istinto della piccola Zoe.

Oggi una splendida attrice di 22 anni, quasi tutti trascorsi davanti e dietro le telecamere, complice il papà, appunto, e la sua grande famiglia allargata.

La mamma, Francesca Bocca, è scenografa nonché attuale compagna di Davide Ferrario, anche lui regista da anni residente a Torino. Un amore quello per il cinema che ha spinto Zoe, giovanissima, a lasciare l’Italia alla volta di Los Angeles dove si è da poco diplomata presso la prestigiosa American Academy of Dramatic Arts.