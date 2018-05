Laura Betto, la sexy ciclista incanta la corsa rosa

E’ lei la vera sorpresa dell’edizione 2018 del Giro d’Italia. Laura Betto, ex ciclista, è stata infatti ingaggiata come opinionista tv per la corsa rosa. Impossibile non rimanere stregati di fronte alla sua siluette: curve da capogiro, sguardo ammaliante, bellezza sopraffina, Laura è veramente “muy” sexi!! E’ lei la vera reginetta del Giro!! Ammiriamola in questa fotogallery tratta dal suo profilo Facebook.