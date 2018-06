L’Aura di Gusto in Gusto – La cucina casalingasi sposa con l’arte in un mix di passioni

Non solo bar e trattoria, ma soprattutto un locale nel quale creare convivialità: è così che Laura Bongiovanni ha immaginato il suo “L’Aura di gusto in gusto” in viale Giustetti 21. Al mattino è bar caffetteria, sempre con prodotti freschi e di qualità, a pranzo e alla sera si trasforma anche in ristorante:

«Una cucina casalinga che guarda con attenzione alla nostra tradizione, ma spazia anche in altre regioni e piatti tipici. E poi pasta fatta in casa, una proposta a pranzo da 8 euro e menù a prezzi sempre concorrenziali».

Ma L’Aura, che ha poco meno di 60 coperti ed è disponibile anche per cerimonie come battesimi, comunioni, anniversari, è anche una vetrina per condividere gusti e passioni, ospitando esposizioni di quadri e artisti.

Aperto tutti i giorni, 8-15 e 19-22, chiuso la domenica (salvo prenotazione minimo 10 persone)

Contatti: 333.6356272.