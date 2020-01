Laura Giraudi, la modella con la passione per il cinema

Ha lavorato con Luc Besson in un episodio della serie tv “No Limit” e ha preso parte a numerosi film e cortometraggi. Per Laura Giraudi, modella francese di chiare origini italiane, la passione per il cinema viaggia di pari passo con quella della moda.

Testimonial per grandi marchi di lingerie, ma anche per griffe specializzate in abbigliamento casual e sportivo, Laura sta vivendo un periodo di grande successo, testimoniato anche dall’attenzione di Playboy e di altre riviste patinate.

Anche su Instagram i numeri premiano la sua bellezza esplosiva e maliziosa, sfacciata e raffinata al tempo stesso. Il suo account, di cui vi offriamo un saggio fotografico, è zeppo di scatti che fanno strabuzzare gli occhi.