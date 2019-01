Laura Rocca Galleria Antiquaria – Il prestigio del passato passa dai mobili antichi

Viaggio nel tempo attraverso oggetti, mobili, quadri preziosi diventati veri tesori da tenere nelle proprie case «per chi ha la possibilità, ma soprattutto, le sensibilità culturale per apprezzarli», come sottolinea la titolare Laura Rocca dell’omonima Galleria Antiquaria. Un luogo assolutamente da visitare (su appuntamento), dove l’orologio sembra essersi fermato, in corso San Maurizio 29, punto di riferimento prestigioso per gli amanti dell’antiquariato o per i curiosi che desiderano avere qualcosa di “nuovo”. Il luogo in cui fare un salto in questi giorni in cui tutti siamo presi dallo shopping sfrenato per via dei saldi. Anche se: «Noi non facciamo i saldi – spiega ancora Laura Rocca – perché i nostri prezzi si sono già di per sé fortemente abbassati nel corso degli ultimi dieci anni».

Da quando, in sostanza, sono diventati di moda arredamenti più economici, più “facili” ma che, ovviamente, non possono garantire la stessa qualità e lo stesso valore.

«Un oggetto dura nel tempo, sopravvive a noi, il valore dell’antiquariato aumenta con il passare degli anni e i soldi spesi per averlo non sono mai buttai».

Laura Rocca propone mobili e oggetti risalenti anche al ’700 che oggi vengono venduti a prezzi vantaggiosi. Si possono trovare, inoltre, soprammobili, vasi o quant’altro. Il tutto molto interessante anche per chi desidera una lista nozze di prestigio.

Indirizzo: corso San Maurizio 29

Telefono: 335.6311865

(solo su appuntamento)