Laureana – La gastronomia delle eccellenze per la tua Pasqua

Una parmigiana che non teme confronti ed è stata anche riconosciuta e premiata come eccellenza: è questo il biglietto da visita della Gastronomia Laureana di via Vespucci 42. Un punto vendita che porta avanti la tradizione di famiglia inaugurata dalla signora Maria Rosaria in via Tunisi e che da tre anni è sbarcato anche nel cuore della Crocetta grazie a Daniele e al suo staff. Tutti prodotti freschissimi, con alimenti di prima scelta e certificati, cucinati direttamente in gastronomia.

Dagli antipasti al dolce, il menù è completo e vastissimo con alcuni punti di forza che ne hanno fatto un marchio riconoscibile: la ricca caponata siciliana, l’insalata russa alla piemontese e la pasta fresca ripiena sono soltanto alcuni esempi, perché in realtà il bancone di Laureana è pieno di proposte, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

«La nostra è una cucina molto varia – commenta Daniele – e che spazia in diverse regioni d’Italia perché per fortuna di specialità gastronomiche ne abbiamo tantissime a cui ispirarci. E in vista delle prossime festività pasquali c’è anche la possibilità di prenotare un intero menù da portare a tavola per fare un figurone con gli invitati, ritirandolo giusto poche ore prima di Pasqua».

La gastronomia è aperta dal lunedì’ al sabato con orario continuato 9.30-19.30.

Contatti: 011-5089289.