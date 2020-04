Lauren Laratta, l’inglesina che infiamma il web

Capelli biondi, carattere spietato, curve da urlo: potrebbe essere una perfetta Bond Girl e, ironia della sorte, è anche inglese. Lauren Laratta è una giovane modella che sta spopolando sul web.

Il suo profilo Instagram è preso quotidianamente d’assalto da torbe di follower che inseguono i suoi ultimi scatti, sempre più audaci e sempre più maliziosi. Scatti che poco o nulla lasciano all’immaginazione.

Per nulla frenata dal pudore o da qualsivoglia tipo di remora, Lauren si concede a piccole dosi, con quei giochi sublimi di “vedo, non vedo” che sanno essere un richiamo irresistibile per i suoi aficionados.