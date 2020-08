L’autista al passeggero cieco con il cane: «Si metta un segno di riconoscimento»

Cacciato due anni fa dall’ambulatorio dell’Asl perché l’oculista non voleva fare entrare il suo cane guida Fuego, Sergio Muzzolon, come tutte le persone cieche, continua ad affrontare difficoltà quotidiane. Anche prendere il bus può diventare un’impresa per Sergio, nonostante Fuego – un labrador bianco addestrato alla scuola di Scandicci – sia in grado di risolvere molti inconvenienti. L’ultimo disguido è capitato due giorni fa. L’autista di un bus ha esitato ad aprire la prima porta del mezzo perché, come egli stesso avrebbe spiegato, Muzzolon, in quanto cieco, non sarebbe stato ben «riconoscibile». Parole che hanno imbarazzato e offeso Sergio e i suoi amici che sono venuti a conoscenza dell’episodio. «Sono rimasto senza parole – spiega Muzzolon – eppure ho risposto all’autista. Gli ho detto che ero con un cane che ha una pettorina con una maniglia e che se poteva fargli piacere la prossima volta mi sarei messo un cartello al collo con sopra scritto: cieco».

