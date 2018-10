L’autista dei Vip e della Torino che fu: «Ho guidato fra i segreti delle star»

Il suo primo cliente importante? Claudio Villa. Gli ultimi in ordine di tempo? Luciano Moggi e Vittorio Feltri, «proprio qualche giorno fa». Nel motore delle automobili di Giuseppe Giacomelli (62 anni), autista e fondatore dell’agenzia di noleggio Autoservizi Jolly Tour di corso Dante 94, ci sono tutti i segreti e i retroscena di oltre quarant’anni della “Torino bene”. Guardare il suo contachilometri significa iniziare un viaggio indietro nel tempo della nostra città durante i suoi anni migliori. Quelli della bella epoque che per il capoluogo sabaudo si identificano con il periodo del boom industriale degli anni ’80 e ’90. Quando la Fiat viveva un momento d’oro e l’Avvocato era una star, così come i giocatori della sua Juventus, i cugini granata e tutta la serie di ospiti e belle donne che quel mondo trascinava con sé.

I sedili in pelle profumano ancora di champagne, sono umidi per le lacrime di amanti abbandonate, mogli tradite. Bollenti per le telefonate di uomini d’affari che guardando la Mole fuori dal finestrino decidevano del futuro di una città.

«Se queste automobili potessero parlare…» esclama Giacomelli mentre stringe fra le mani la fotografia con Claudia Villa, era il 1974. «Vede com’eravamo giovani? Conservo questa foto gelosamente perché Villa fu il mio primo cliente Vip, avevo fondato da pochissimi mesi la mia agenzia di noleggio e mi sentivo al settimo cielo. Ricordo che quella sera lo portai a cenare a Fontana Luminosa, un ristorante famoso al Valentino che oggi non esiste più. Al suo posto c’è una discoteca». In quegli anni si registravano negli studi Rai di via Verdi i varietà per la tv, Villa era qui per uno di quelli. Così come in seguito altri personaggi famosi che furono accompagnati da Giacomelli o dai suoi autisti, nomi quali Stefania Sandrelli, Gianni Morandi, tanto per citarne alcuni.

«Ma è di Edwige Fenech che conservo un ricordo speciale, per la sua bellezza ovviamente, ma soprattutto perché fu spesso mia cliente durante gli anni di fidanzamento con Luca Cordero di Montezemolo. Andavo a prenderla a Milano e la portavo a Torino».

Chilometri di confidenze e complicità perché «un autista del mio livello non è solo un autista, diventa una persona di fiducia. Uno con cui si può parlare di tutto perché sai che non ti tradirà mai. Nessuno può immaginare di quanti segreti io sia a conoscenza. Se un marito tradisce la moglie, sono il primo a saperlo. Durante gli anni di crisi Fiat sapevo il numero di persone che di volta in volta sarebbero state licenziate prima dei diretti interessati. E Calciopoli? Quante telefonate sulle mie auto tra Bettega, Moggi, Giraudo e i loro collaboratori…». Pettegolezzi, scandali ma anche aneddoti legati ai capricci dei Vip. «Come la famosa nobildonna piemontese che si faceva accompagnare a Saint Moritz e poi mi rimandava da solo a Torino per recuperare la pelliccia dato che faceva freddo. O il ricco manager che una volta accompagnata l’amante a casa mi mandava a prendere la moglie per portarla a fare shopping». Cose di un mondo lontano anni luce da chi certe star le ha viste solo in tv. Non c’è calciatore da Cabrini, Baggio, Platini «che ho rivisto anche ad agosto» che non sia passato dalla sua automobile, così come quasi tutti i grandi uomini d’affari legati alla Fiat. Tutti tranne uno, lui: l’Avvocato. «Nonostante io avessi un contratto quasi in esclusiva con la Fiat, non ho mai conosciuto Giovanni Agnelli. Lui girava da solo con la sua automobile. Ma faceva in ogni caso parte della mia vita professionale. Lui a Torino poteva e muoveva tutto. Quante cose sono cambiate in questa città». E non solo per quanto riguarda l’industria. «Gli ultimi grandi fasti, li ho vissuti ai tempi del Salone del Libro di Accornero – spiega ancora Giacomelli – ogni sera c’era una festa privata con premi Nobel e bellezze mozzafiato. Quanto lusso, tutto ciò adesso non esiste più».

Ma quanto costa fare i Vip per una notte sulle sue auto? «Tutte Lancia Thema “Chrysler” tengo a precisare… Comunque non costa molto affittare auto e autista, 150 euro all’ora circa». E quanta fatica per gli autisti? «Tanta, ma sono ben pagati, anche perché si richiede un grosso sacrificio, non esistono sabati o domeniche, non c’è festa che tenga. Per questo sono molto legato alla mia compagna Graziella che da otto anni mi sta faticosamente accanto».