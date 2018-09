La vettura è talmente zeppa da non riuscire a chiudere neppure gli sportelli

Ma è pazzo a circolare così? Guardate che rischio si è preso questo automobilista, mettendo a repentaglio la sicurezza sua e degli altri: ha caricato la sua vettura all’inverosimile, al punto da non riuscire neppure più a chiudere gli sportelli.

L’automobile va avanti quasi alla cieca e con dei movimenti strani e pericolosi, come documentato dall’autore di questo filmato. Solo per un miracolo non succede nulla, ma che spavento.