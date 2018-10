Con l’auto sui binari del tram. «Colpa della nuova viabilità»

Tre episodi in pochi giorni in corso Potenza. Gtt: «Si rischiano incidenti»

Finire con l’auto sui binari e rischiare il frontale con un tram. E’ quanto accaduto di recente ad alcuni distratti automobilisti, cascati nel “trappolone” di corso Potenza angolo via Lucento. Una escursione molto curiosa che ha avuto per protagonisti i conducenti di alcune auto che si sono trovati fuori strada probabilmente per disattenzioni. I primi due episodi, tra sabato e domenica, hanno attirato la curiosità di alcuni passanti che non ci hanno messo molto a fotografare il veicolo “impantanato”, postando l’immagine sui social network. Sì perchè in tanti si sono chiesti cosa fosse successo, mentre qualcuno ha subito pensato al peggio.

La polizia municipale, secondo quanto ricostruito, non è intervenuta in quanto non si sono verificati scontri con i mezzi pubblici, che evidentemente sono riusciti a fermarsi prima di colpire l’auto parcheggiata. «Ed è già un miracolo» sottolinea un residente che ha avuto la prontezza di filmare l’accaduto. In un caso, come documenta una delle immagini, si è però sfiorato lo scontro con un tram della linea 3 del Gtt. Proprio dal gruppo torinese trasporti sono arrivate le prime repliche. «Ci sono appositi cartelli che indicano il divieto di transito – spiegano da Gtt – quindi l’unica spiegazione, secondo noi, è legata alla disattenzione». Eppure lunedì ecco un terzo incidente di percorso. Nello stesso identico punto. «Sono i cantieri di abbattimento del cavalcavia – racconta un residente -. Forse ingannano gli automobilisti, soprattutto chi non conosce bene la viabilità della zona». Viabilità che ha subito, negli ultimi mesi, numerose deviazioni. Ma secondo Gtt altri episodi si sarebbero verificati anche in corso Svizzera e in corso Toscana, con un’auto addirittura abbandonata dal suo proprietario.