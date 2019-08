L’automobilista è infuriato e lui gli svuota l’estintore in faccia!!

Tamponato dal tram, scende dall'auto e si scaglia contro il veicolo. Non ha fatto i conti con il conducente del mezzo

Tamponato dal tram, scende dall’auto e con fare prepotente cerca di far valere le proprie ragioni scagliando un oggetto contro il veicolo. Non ha però fatto i conti con il conducente del mezzo pubblico il quale, senza perdersi d’animo, fronteggia l’assalto dell’automobilista infuriato svuotandogli un estintore in faccia!!