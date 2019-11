L’automotive a picco. Siamo in stagnazione. E anche l’export cala

Crolla nel terzo trimestre del 2019 la produzione di veicoli in Piemonte e l’indotto della componentistica segue a ruota. È uno dei dati contenuti nell’indagine periodica che Unioncamere ha presentato ieri. La produzione di auto è calata del 55,2 per cento nel periodo luglio-settembre, mentre quella dei componentisti è scesa del 4,6%. Sono i due settori che trascinano verso il basso il bilancio della produzione industriale piemontese, che con meno 0,2 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registra un segno negativo per il quinto trimestre consecutivo. Il contesto generale di stagnazione di per sé non è una novità e si associa alla stazionarietà evidenziata sul mercato interno dagli ordinativi, che rimangono stabili a quota +0,2%.

