Lavazza: siglato l’accordo per l’acquisto del business di Mars Drinks

Il gruppo torinese Lavazza ha siglato un accordo per il business di Mars Drinks, sistemi Flavia e Klix, che nel 2017 hanno generato un fatturato di circa 350 milioni di dollari avvalendosi di circa 900 collaboratori. Il closing, rende noto la stessa Lavazza, è previsto entro la fine del 2018.

STRATEGIA ESPANSIONE SU MERCATI CHIAVE

“L’operazione si inserisce perfettamente nella nostra strategia di espansione internazionale e di rafforzamento nei mercati chiave, con l’obiettivo di essere ancora più vicini al consumatore finale”, commenta Antonio Baravalle, ceo del Gruppo Lavazza. “L’acquisizione – prosegue – ci consente di rafforzarsi nei segmenti Ocs e Vending, che presentano ancora importanti spazi di crescita e sviluppo. Con questa operazione, inoltre, il Gruppo Lavazza acquisisce alcuni asset da un’azienda familiare con comunanza di valori tra cui il focus sulla qualità di prodotto, la visione a medio-lungo termine e la forte attenzione alle proprie risorse umane”.

MOMENTO GIUSTO PER IL CAMBIAMENTO

“Mars Drinks è stata per molti anni una parte importante della nostra attività e, nonostante sia sempre difficile lasciare marchi prestigiosi, collaboratori di valore e amici, crediamo che sia il momento giusto per un cambiamento – dice Grant F. Reid, ceo di Mars, Incorporated -. Siamo fiduciosi che questa decisione permetterà un successo a lungo termine per il business Drinks grazie a Lavazza, società che condivide i nostri valori e che si focalizza sul beverage, consentendo al business e ai suoi collaboratori di continuare a rafforzarsi”.