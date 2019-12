L’avidità del potere

Calabria, Valle d’Aosta, e ieri il Piemonte. I tentacoli della ‘ndrangheta sono ovunque in questa nostra Italia travagliata. Dove la politica, “nobile arte” come scrive un magistrato, subisce ferite profonde. Lo scopriamo all’alba quando le manette si stringono ai polsi di Roberto Rosso, politico di lungo corso, da poco nominato assessore ai “diritti e alla legalità” della Regione Piemonte.

L’ accusa è infamante: voto di scambio con i mafiosi. Soldi in cambio di voti, preferenze comprate mentre la città era tappezzata con il suo volto rassicurante. Chi conosce Rosso sa che voleva vincere ad ogni costo, scalare le vette di Fratelli d’Italia, l’ultimo partito a cui ha aderito dopo aver percorso quasi tutto lo schieramento del centrodestra. Vincere per diventare assessore. Ma ad ogni costo? Con sprezzo delle regole?

Secondo la Procura, sì. Una brutta storia, peggio una doccia gelida sulla giunta di centrodestra capitanata da Alberto Cirio che della legalità ha fatto una bandiera. In mezzo ci sta questo patto con il diavolo che assume le sembianze di due picciotti. Con la ‘ndrangheta che sa essere tentatrice con nuovi servizi: per frodare il fisco oppure garantire consenso, se il cliente è un candidato con i soldi.

Nulla di nuovo, si dirà, ma qui c’è qualcosa di più: la leggerezza con cui un uomo esperto come Rosso riceve i picciotti in ufficio e incontra i mediatori al bar. E poi paga i suoi diavoli intavolando trattative come se fossero dei fornitori. Sembra tutto troppo squallido per essere vero. Ma ci sono i filmati, le intercettazioni, più di 300 pagine di valutazioni di un giudice che alla fine paragona Rosso a un antico romano che si comprò il titolo di imperatore dai pretoriani. Lui, si chiamava Didio Giuliano. Finì decapitato.

fossati@cronacaqui.it