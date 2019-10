LAVINIA FOTO – OGNI OCCASIONE DIVENTA UN RICORDO DA COLTIVARE SEMPRE

Il ricordo è indimenticabile se i protagonisti siete voi, ma ancora di più se a realizzarlo è un professionista. Come lo staff di Lavinia foto, il punto di fiducia per tutta Mirafiori Sud (e non solo).

Uno studio fotografico che mette la qualità al primo posto e ha una profonda esperienza da condividere con i suoi clienti.

Accanto al classico sviluppo delle fotografie e delle fototessera, con tecnologie all’avanguardia, anche diversi servizi video e fotografici, book in occasione di cerimonie importanti come comunioni e cresime (tutte quelle delle parrocchie di zona), battesimi e matrimoni da concordare con i clienti, ma anche tantissime altre occasioni. Una serie di pacchetti completi con prezzi tutti da scoprire.

Lavinia Foto realizza inoltre stampe professionali, cornici, tele ad effetto quadro e pannelli, prodotti stampati come t-shirt, magliette, cuscini, tazze. Tutti servizi da scoprire e provare di persona.

Lavinia Foto, corso Unione Sovietica 527/B Torino.

Telefono: 373.7612683.

Orari: lunedì 9.30-12.30, 16-19, da martedì a sabato 9-12.30, 16.19.