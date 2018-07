L’Avis di Bellano brucia la Juve: accordo con Cristiano Ronaldo, sarà testimonial donazioni

L'asso portoghese, vicino al trasferimento in bianconero, a sostegno dell'associazione di volontari lombardi

L’Avis di Bellano brucia la Juve. L’associazione dei volontari del sangue del centro sul lago di Como ha siglato un accordo con Cristiano Ronaldo, che diventerà il testimonial ufficiale del sodalizio.

“È con grande orgoglio e con profonda convinzione – si legge in una nota dell’associazione – che Avis Comunale di Bellano, dopo le prime voci trapelate a giugno, annuncia la partnership che legherà il sodalizio bellanese al più grande fenomeno in attività a livello calcistico: il bomber della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo, meglio conosciuto come CR7“.

Il campione, prossimo al trasferimento alla Juventus, inviterà tutti a donare sangue, attività che egli stesso pratica da diversi anni. L’immagine di Avis con il calciatore CR7 apparirà su striscioni, pullmann di linea, siti internet e social.