Lavoratori in nero in una pizzeria di Mathi: uno era anche colpito da decreto di espulsione

Controlli della guardia di Finanza in una pizzeria di Mathi, comune del Torinese. Gli uomini della tenenza di Lanzo Torinese hanno scoperto che quasi l’intero staff del locale lavorava in nero. Individuato anche un ventottenne di origine egiziana, che, non solo era impiegato irregolarmente come pizzaiolo ma su cui gravava anche un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, al quale non aveva mai ottemperato.

Oltre alle gravi responsabilità inerenti l’assunzione del personale, sono state riscontrate anche anomalie contabili e amministrative, ora al vaglio degli inquirenti.

L’imprenditore titolare della pizzeria, un quarantenne di origini egiziane, è stato denunciato per le violazioni alle norme sull’immigrazione e rischia sino a tre anni di carcere. Pesanti, inoltre, le conseguenze circa le posizioni irregolari dei lavoratori: l’uomo infatti, oltre a sanzioni sino 30.000 euro, rischia la sospensione dell’attività.