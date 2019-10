Lavoratori in nero e anomalie fiscali: maxi multa per ristorante del Pinerolese

All’interno della sala si ballava allegramente, dietro le quinte invece camerieri e pizzaioli lavoravano alacremente senza alcuna copertura contrattuale, in nero. Un blitz della guardia di finanza in un ristorante pizzeria del Pinerolese, ha consentito di accertare le irregolarità.

La più grave, una maxi evasione fiscale di 170mila euro, scoperta esaminando registri e libri contabili. L’intervento degli agenti ha interrotto le danze, appurando come quindici lavoratori, la maggior parte italiani, non fosse in regola.

Il datore di lavoro, un imprenditore 50enne, ha scongiurato la sospensione dell’attività assumendo in tempi stretti tutto lo staff. Non è riuscito però a evitare sanzioni per 16mila euro, determinate proprio dalle anomalie di natura fiscale riscontrate dai finanzieri durante il blitz.