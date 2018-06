Lavori abusivi in provincia di Torino: nei guai anche funzionario della Città Metropolitana FOTO

La guardia di finanza di Torino ha intrapreso indagini per accertare la regolarità delle modalità di svolgimento di lavori realizzati dalla Città Metropolitana di Torino nel comune di Villanova Canavese.

Nello specifico, una pattuglia di militari della Tenenza della guardia di finanza di Lanzo Torinese, si accorgeva che nell’alveo del torrente “Stura di Lanzo”, a mezzo di un escavatore e di un autocarro, erano in corso lavori di estrazione di materiale ghiaioso e sabbioso.

Nell’immediatezza dei fatti i finanzieri procedevano all’effettuazione di un sopralluogo, alla realizzazione di rilievi fotografici e all’identificazione dei presenti.

L’operazione attuata dai militari consentiva di accertare che le attività estrattive erano connesse al cantiere realizzato per eseguire interventi finalizzati al ripristino della struttura necessaria a scongiurare fenomeni di erosione nelle vicinanze del ponte sulla “Stura di Lanzo”.

Gli accertamenti svolti dai finanzieri che si sono avvalsi della collaborazione dei competenti Uffici della Regione Piemonte e dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, consentivano di accertare che l’attività estrattiva avveniva all’esterno dell’area del cantiere in questione, con conseguente violazione delle normative in materia fluviale, ambientale ed edilizia.

Le sei persone ritenute responsabili dei lavori abusivi eseguiti a margine del cantiere (il Direttore dei Lavori, funzionario della Città Metropolitana di Torino, i legali rappresentanti delle ditte coinvolte, il capo cantiere e l’esecutore degli scavi), sono state, quindi, deferite alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.