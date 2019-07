Lavori in corso, chiuso fino a metà settembre il sottopasso del Lingotto

Lo stop per consentire le opere di urbanizzazione connesse con la costruzione del nuovo Palazzo della Regione

A partire dal prossimo 6 luglio, le semicarreggiate del sottopasso del Lingotto (nel tratto compreso tra corso Corsica e corso Unità d’Italia) resteranno chiuse fino al 15 settembre. Lo stop, rende noto il Comune, si è reso necessario nell’ambito delle opere di urbanizzazione connesse con la costruzione del nuovo Palazzo della Regione.

OPERE DI COLLEGAMENTO

La chiusura consentirà la realizzazione degli interventi necessari per il collegamento del sottopasso con il nuovo tratto di galleria che verrà costruito in direzione sud; tali opere comprendono la demolizione di una parte delle strutture in cemento armato esistenti e il rifacimento della rete di fognatura e della rete idrica.