Con i lavori nell’ex area Lancia addio all’autorimessa fantasma

VIA CUMIANA

L’ex autorimessa abbandonata da dieci anni, e a lungo al servizio dei ladri e dei disperati del quartiere, è destinata finalmente a sparire. Nel progetto di recupero dell’area ex Lancia (che comprende anche due case di riposo, co-housing, palestra e un lungo boulevard) figura anche la riqualificazione del vecchio stabile di piazzale Chiribiri, collocato tra corso Racconigi e le vie Limone e Lancia. Nel borgo San Paolo, quel rudere, lo conoscono proprio tutti. Negli anni, infatti, è suonato più volte l’allarme per le sue condizioni.

IL PASSATO

Non bastassero le infiltrazioni, i vetri spaccati dai vandali e le continue cadute di calcinacci, anche i predoni del rame hanno cercato più volte di appropriarsi di quella struttura abbandonata. Un fabbricato che i residenti del quartiere hanno chiesto più volte che venisse messo in condizioni di sicurezza. All’interno, ancora oggi, è possibile scorgere un numero piuttosto consistente di guaine per il rame. Il segno del passaggio di un gruppo di delinquenti. «Ne abbiamo visti uscire un paio alcune notti fa», racconta ancora un cittadino.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++