Lavori per la sicurezza della città: canali di scolo contro le alluvioni

Al via i lavori per la realizzazione del canale scolmatore e delle fogne di Bauducchi. La Regione ha permesso al comune di Moncalieri di sbloccare 2,6 milioni di euro extra bilancio per finanziare le opere. Di questi fondi, soldi che il comune potrà utilizzare grazie a un bilancio virtuoso, 1,7 milioni di euro verranno utilizzati immediatamente per realizzare le fognature bianche e nere di Bauducchi, opera attesa dai moncalieresi da ben 15 anni, mentre il restante denaro potrà essere utilizzato anche per opere aggiuntive. In lista, anche il nuovo sistema di videosorveglianza della città, con la messa in opera di nuove telecamere che avranno il compito di mettere in sicurezza l’intero territorio.

«Questo spazio di bilancio ci permette di procedere con la realizzazione delle fogne che altrimenti avremmo finanziato con oneri e avanzo di amministrazione – spiega il sindaco Paolo Montagna -. In questo modo il progetto già corposo potrà essere realizzato immediatamente, dirottando le finanze anche su altri capitoli». Nel complesso la risistemazione idrogeologica costerà 8 milioni di euro e sia il canale scolmatore che le fognature, sono di fatto tra le poche opere pubbliche che il comune ha inserito nel suo piano triennale proprio a causa della loro primaria importanza.

Nello specifico, il progetto prevede la costruzione di un canale di circa 300 metri, all’altezza del canale della Ficca e dell’Agenzia delle Entrate. Ad esso sono associate due stazioni di sollevamento dotate, rispettivamente, di otto e due pompe di drenaggio.

Il progetto prevede anche la messa in sicurezza dei sottopassi di strada Brandina e strada Tiro a Segno che oltrepassano l’autostrada Torino-Savona. I lavori metteranno in sicurezza corso Savona e via Genova, fino ai ponti sul Po, ed eviterà ai quartieri di borgo Aje e borgo Vittoria di finire sotto l’acqua in caso di piene straordinarie come accaduto durante la tragica alluvione del 2016.

Stesso compito avrà la nuova rete fognaria di Bauducchi, che sarà realizzata in parte dal comune e in parte da Smat. I lavori, a meno di lungaggini burocratiche indipendenti dal comune che ha già pronti i progetti, dovrebbero vedere la luce entro il 2018.