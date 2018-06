Lavori sul Ponte della Gianna in Val Germanasca: provinciale 169 chiusa dall’11 al 29 giugno

Al via la realizzazione dei cordoli, necessari per installare le nuove barriere stradali lato monte

Dopo l’intervento del novembre scorso per consolidare i muri laterali, riprendono i lavori sul Ponte della Gianna, al km 14+500 della strada provinciale 169 della Val Germanasca, nel Comune di Prali. Per consentire la realizzazione dei nuovi cordoli, necessari per installare le nuove barriere stradali lato monte, la strada sarà chiusa al traffico in quel medesimo punto dall’11 al 29 giugno.

DIVIETO PER TUTTE LE CATEGORIA

Il divieto, per tutte le categorie di utenti eccetto i mezzi di soccorso, sarà dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 esclusi sabati e giorni festivi. I lavori sono stati affidati all’impresa S.C. Edil Sas di Castellamonte.