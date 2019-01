Lavoro, Torino si conferma provincia più cassintegrata d’Italia

Il segretario regionale Cortese: "Dato non rassicurante"

Torino si conferma la provincia più cassintegrata d’Italia. Lo certifica la Uil, dopo l’elaborazione dei dati su scala nazionale del suo Servizio politiche attive e passive del lavoro. Complessivamente le ore di cassa integrazione richieste nel Torinese nel 2018 è stata di 16.910.928 ore e per il segretario regionale Gianni Cortese “il dato non è rassicurante”.

In calo del 16,6%, invece, la richiesta di ore di cassa integrazione nel Piemonte, con 27.719.585 ore: una cifra che colloca la regione al secondo posto in Italia alle spalle della Lombardia. La media nazionale sulla cassa integrazione è sempre in calo, ma del 38%.

“In Piemonte la riduzione è stata largamente inferiore al dato medio nazionale e ciò non è rassicurante per lo stato di salute dell’economia della nostra regione, che progressivamente ha visto assottigliarsi l’entità del calo annuale”, prosegue Cortese.

Nello specifico, come si legge nel report Uil, “nel confronto tra primi undici mesi del 2018 e del 2017 l’andamento delle ore nelle province piemontesi è stato il seguente: Verbania +82,2%, Cuneo +59,4%, Torino -10,6%, Alessandria -25%, Vercelli -46,5%, Asti -47,3%, Novara -59,4%, Biella -68,1%”.