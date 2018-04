L’avvocato assassino sospettato per il caso dell’erede di Vagnino

Avvocatessa. E serial killer. Zoraida Saucedo Lezcano, 40 anni, questa volta entra in tribunale senza toga, scortata da una poliziotta che la aiuta a farsi strada tra i fotografi. Manette ai polsi, fa il segno della vittoria, ma la sua partita con la giustizia è appena cominciata, e le accuse che dovrà smontare sono pesantissime.

Lezcano è sospettata di aver ucciso quattro persone: tre uomini che si erano affidati a lei come intermediatrice nei propri affari e la moglie di uno di loro. Due morti ammazzati sono il canadese Miomir Kotlica e Miguel Paez, fatti fuori il 27 ottobre 2017. Il terzo è Furio Ferrari, torturato fino alla morte con la consorte Marialena Vallarino Aizpurua.

Ferrari, 68 anni, ex chirurgo plastico, era a Panama per una compravendita immobiliare ed era arrivato in Sudamerica dalla città della Mole. E secondo la stampa locale la sua fine potrebbe essere legata da un filo rosso sangue con la tragica scomparsa di un altro torinese: Cristiano Zeviani, nipote di Francesco Vagnino, fondatore della storica catena di cartolerie “Da Vagnino c’è”, inghiottito nel nulla da quasi due anni.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI