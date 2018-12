L’avvocato della famiglia Ferrero: “Riconosciuta volontà di uccidere di De Giulio”

Il legale della famiglia Ferrero commenta con contenuta soddisfazione la condanna a quindici anni e otto mesi di reclusione per Maurizio De Giulio, il “killer di Condove”, l’elettricista che, a causa di una banale lite sulla viabilità, nel mese di luglio 2017 in Valle di Susa travolse la moto su cui viaggiavano la 27enne e il fidanzato Matteo Penna, uccidendo lei e ferendo gravemente lui.

“Per noi era fondamentale che non venisse considerato omicidio colposo e che venisse riconosciuto il dolo”, sottolinea l’avvocato Elena Negri come riportato dall’Ansa. “I giudici hanno riconosciuto che l’uomo si è messo volontariamente all’inseguimento dei giovani. Chi, su quella strada, viaggia ai 130 chilometri orari non può non accorgersi delle conseguenze”.

Accolto nel corso del dibattimento l’impianto accusatorio sostenuto dal pm e dai legali di Elisa: “Se a un certo punto De Giulio ha frenato, è stato per non farsi del male, per evitare di schiantarsi nella rotonda”, continua l’avvocato Negri. “Se avesse voluto evitare i ragazzi, avrebbe sterzato. Oggi è stato condannato. La pena più grande, però, è quella della famiglia Ferrero, che ha perso la propria figlia”.