L’azienda non ritira i licenziamenti. Tensione ai cancelli della “Sogefi”

Tensione davanti ai cancelli della Sogefi, dove ieri mattina i dipendenti hanno incrociato le braccia per protestare contro le ultime decisioni aziendali che hanno portato al licenziamento di quattro persone negli ultimi venti giorni.

Gli animi si sono accesi non appena il direttore di stabilimento, Antonio Ligato, e la responsabile del personale, Valerie Tamburini, hanno incontrato i lavoratori alla presenza del consigliere regionale Antonio Ferrentino.

Il “no” al congelamento dei licenziamenti ha mandato su tutte le furie i dipendenti dell’azienda, specializzata nella produzione di filtri per auto e camion.

In attesa dell’incontro del prossimo 18 aprile tra tutte le parti in causa, la Regione continua a tentare la carta dell’anticipo del tavolo di concertazione.

Intanto, il sindaco di Sant’Antonino osserva con preoccupazione quanto sta accadendo alla Sogefi Filtration. «Prendiamo atto con inquietudine dell’ipotesi sindacale secondo la quale il piano di investimento della direzione francese sarebbe sostanzialmente sfumato – commenta il sindaco Susanna Preacco, anche a nome del consiglio comunale – Con la Sogefi l’amministrazione di Sant’Antonino ha sempre intrattenuto buoni rapporti, testimoniati dall’iniziativa “Aggiungi un pasto a tavola”, il progetto che mette a disposizione delle famiglie più bisognose e indigenti del paese le eccedenze alimentari provenienti dalla mensa della stessa azienda.

Tuttavia non può che manifestare sconcerto per la tempistica con la quale la Sogefi ha proceduto ai licenziamenti, senza attendere il confronto fra la società francese e il sindacato previsto per il 18 aprile».

Il sindaco ha nuovamente invitato l’azienda a «congelare i licenziamenti fino a dopo l’incontro fra le parti, con speranza che consenta di raggiungere un accordo».