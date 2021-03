Lazio-Torino resta sub-iudice. Lo si apprende dal comunicato della Lega con le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha omologato i risultati della 25a giornata ad eccezione della partita che non si è disputata per via dello stop imposto ai granata dall’Asl. Dunque, match sub iudice in attesa che il Toro presenti l’annunciato reclamo. Lo stesso iter era stato seguito anche per Juve-Napoli.