Lazio-Torino, i granata non si presentano: è 3-0 a tavolino

Lazio-Torino non si è giocata. La squadra di Inzaghi si è presentata allo stadio ed ha atteso per i 45 minuti limite la formazione di Davide Nicola che, come previsto e preannunciato, non si è presentata. Adesso la questione passa nelle mani del Giudice Sportivo, che dovrà fare chiarezza su quanto accaduto. Per ora, come da regolamento, viene confermato il 3-0 a tavolino.