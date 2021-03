Lazio-Torino verso il rinvio, Gravina: “Oggettiva impossibilità di disputare la gara”

Sempre più probabile il rinvio in extremis di Lazio-Torino, che scongiurerebbe al club granata il 3-0 a tavolino e una fastidiosa trafila giudiziaria. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, infatti, ha di fatto anticipato l’orientamento sulla partita.

“C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”, ha dichiarato Gravina durante un evento di solidarietà presso l’ospedale Spallanzani di Roma. “Ma la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Juve-Napoli non c’entra. Sono situazioni differenti”.

Secondo Gravina “questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali”. Insomma proprio come Juve-Napoli, checché ne dica il numero uno della Federcalcio. “Le decisioni difformi delle Asl non aiutano”, ha concluso.