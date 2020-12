Le 10 finaliste scelte via social network

Eleggere Miss Italia a dicembre, un inedito. Ma, ai tempi del Covid, tutto è possibile. Anche il tradizionale concorso di bellezza è costretto a fare i conti con l’emergenza e cambia veste alla sua 81ª edizione, che per la prima volta nella sua storia si svolgerà a Roma dal 12 al 14 dicembre. Tra le aspiranti miss non mancheranno candidate piemontesi. Le dieci ragazze tra le quali saranno scelte le due rappresentanti del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno, infatti, superato il primo ostacolo della selezione grazie ai video di presentazione pubblicati su Instagram e attentamente esaminati dall’esclusivista regionale Vito Buonfine. E, ora, sono pronte per contendersi lo scettro di più bella d’Italia. A gareggiare per ottenerlo vi saranno: Carolina Basso, Monica Montobbio, Mariana Di Franco, Asja Labbate, Lucrezia Maritano, Valery Costa, Michelle Properzi, Carolina Varone, Jessica Pettiti e Martina Zonco.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++