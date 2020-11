Le 12 regole contro il cancro diventano una graphic novel

In Piemonte al via la campagna per informare i ragazzi sulla prevenzione oncologica

Al via la campagna di sensibilizzazione della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta promossa in partnership con Pfizer, per informare i ragazzi delle scuole medie piemontesi e valdostane sulle 12 regole per prevenire i tumori contenute nel Codice Europeo Contro il Cancro.

Coinvolte le scuole secondarie di primo grado di Piemonte e Valla d’Aosta. Una guida in formato graphic novel, ideata dal fumettista Maurizio Rosenzweig, faciliterà nella didattica a distanza l’apprendimento dei messaggi da parte degli studenti attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente, con un forte impatto visivo, in uno stile “pop” adeguato alla sensibilità dei ragazzi.

“La Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta è impegnata da quasi due anni a divulgare le 12 regole contro il cancro nel nostro territorio e l’iniziativa ha riscosso notevoli consensi da parte di Associazioni di volontariato, farmacie e istituzioni che hanno aderito con diverse forme di contributi – dichiara Oscar Bertetto, Direttore Dipartimento Funzionale Interaziendale Interregionale Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta”.

“Quest’anno il progetto gode del prestigioso sostegno di Pfizer ed è rivolto ad un target preciso: i ragazzi piemontesi e valdostani di seconda media. È nata così l’idea di arrivare ai giovanissimi attraverso un fumetto che racconta, in un linguaggio molto vicino a questa generazione, come sia importante attuare nella vita quotidiana uno stile di vita sano anche solo per vincere una gara tra crew di ballerini di strada. D’altra parte, i benefici di ognuna delle 12 regole per prevenire i tumori sono documentati da una solida letteratura scientifica ed è noto che se venissero applicate completamente – conclude Bertetto – si riuscirebbe ad abbattere del 30-50% il numero dei tumori”.