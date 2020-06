Le anagrafi decentrate vanno in tilt. «Sballottati da un ufficio all’altro»

Utenti sballottati da un ufficio all’altro, disagi per i cittadini e la solita coda di polemiche. La ripartenza delle anagrafi decentrate si è scontrata ancora una volta con qualche problema burocratico di troppo. Il primo intoppo, ieri mattina, ha riguardato gli uffici dell’area nord di via Leoncavallo e corso Vercelli. I cittadini che si sono presentati agli sportelli di Barriera di Milano con regolare prenotazione in mano, circa una ventina, sono stati accompagnati alla porta e invitati a recarsi in zona Aurora per sbrigare le loro pratiche. La motivazione? L’assenza di personale che di fatto non avrebbe consentite una regola apertura.

Chi ha preso armi e bagagli e si è recato alla seconda anagrafe, sperando questa volta di trovare personale, si è trovato a fare i conti con una seconda amara sorpresa. Una dipendente del Comune, infatti, ha avvisato i presenti di non poter trattare una pratica di un altro ufficio.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++