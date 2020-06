Le anagrafi nel caos: 9 su 14 sono chiuse, solo due riapriranno

Code quotidiane alla Centrale di via della Consolata con tanto di assalto ai cancelli alle 7 di mattina e odissea per una prenotazione. Ma se l’anagrafe della Circoscrizione 1 preoccupa per la mole di lavoro a cui è sottoposta, le altre di certo non ridono. Il lockdown, in questo senso, ha fatto molti danni alla cittadinanza. Su 14 uffici decentrati, ad oggi, 9 risultano ancora chiusi. Due, però, in procinto di riapre al pubblico quanto prima. In teoria già la prossima settimana. «Lunedì riapre corso Vercelli» è l’informazione fornita dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. Mentre la seconda a tirare su le serrande sarà quella di corso Corsica, in zona Filadelfia.

Attualmente non ancora attiva perché, di fatto, sarà la Circoscrizione 8 a doversi fare carico della sua riapertura, utilizzando risorse proprie. «Perché il documento valutazione rischi – spiega il presidente, Davide Ricca -, è unico per lo stabile. In corso Corsica, oltre all’anagrafe, ci sono l’Asl e la sede del centro civico. E la gestione degli ingressi sarà a carico nostro».

