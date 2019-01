Le anagrafi senza dipendenti. E il Comune chiude due uffici

L'assessore Pisano: «Non c'è personale, corso Moncalieri e via Nizza non riapriranno»

Resteranno chiusi, probabilmente per sempre, gli sportelli delle anagrafi di corso Moncalieri e via Nizza. A confermarlo è, senza troppi giri di parole, l’assessore con delega all’Innovazione, Paola Pisano.

«Non abbiamo abbastanza risorse – ha spiegato con lucidità Pisano -. Tenere aperto uno sportello con una sola persona che vi lavora all’interno creerebbe un disservizio maggiore che non chiuderlo definitivamente».

È dello stesso parere anche il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca che, pur partendo dai medesimi presupposti sui problemi generati dalla carenza di personale all’interno delle anagrafi, giunge però a conclusioni diametralmente opposte.

«Certo che tenere aperto uno sportello senza il giusto numero di persone all’interno sarebbe dannoso – spiega -, per questo motivo noi, come Circoscrizione, abbiamo chiesto al Comune l’inserimento di dieci persone qualificate, cinque per corso Moncalieri e altrettante per via Nizza».

