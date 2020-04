Le antenne e i pulitour nei parchi: «Le nostre battaglie ambientali»

I pulitour nei parchi delle Vallette, Calabria e Pellerina, la petizione per regolamentare le antenne di via Pietro Cossa e le proteste per chiedere la riapertura del teatro Isabella di via Verolengo. E ancora il caso della scuola elementare Gianelli e del trasferimento deli studenti in un altro plesso. Sono queste le battaglie più significative del circolo “L’aquilone” di Legambiente, nato 21 anni fa e oggi presieduto (dal 2018- 19) da Armando Monticone.

Il circolo si ritrova nei locali della polisportiva Campus di via Pietro Cossa, dove mette nero su bianco le sue sfide. «Abbiamo partecipato – spiega Monticone – alla raccolta firme per la riapertura e la ristrutturazione dell’Isabella. Una vittoria per tutto Lucento». Con l’approvazione della convenzione per la riqualificazione degli impianti. Un anno fa, invece, molti cittadini scesero in strada contro l’allarme legato alle onde elettromagnetiche e alla collocazione di alcune antenne in Borgata Frassati. Con l’intenzione di «predisporre un piano di localizzazione specifico e sperimentale».

«I risultati delle ricerche – continua Monticone – hanno dimostrato che antenne e ripetitori generano campi elettromagnetici che possono essere dannosi per l’incolumità della gente». Sfide ecologiche e ambientali poi perfezionate attraverso l’iniziativa “Puliamo il Mondo” che ha visto il comitato sempre in prima linea. A Luento, infine, è diffuso anche un giornalino, “l’aquilone”, che prende spunto proprio dalle attività del comitato. Mentre per il futuro si lavorerà sul futuro dell’area Thyssen. Il circolo, infatti, vuole capire quali sono le possibilità di riqualificazione di un vasto terreno, ad oggi abbandonato.