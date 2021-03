Le Asl devono fermare gli interventi e le visite: «Riaprite il Valentino»

Prima la scuola, poi le visite non urgenti e le prestazioni rinviabili. A data da destinarsi, dato che già dallo scorso autunno in lista di attesa se ne erano accumulate circa 300mila in Piemonte. Ed è la terza battuta d’arresto, oltre che l’ennesimo campanello d’allarme sull’ennesima ondata di contagi e reparti in via di progressiva occupazione, quella che il Dirmei ha imposto alle Asl, mentre sale nuovamente l’allerta con l’incedere delle infezioni portate dalle varianti e la diffusione del Covid incalza classi d’età sempre più giovani. «Se potete, curateli a casa». Suona così, in breve sintesi, l’indicazione firmata da Sergio Livigni che sottolinea l’attenzione ai percorsi dedicati alle nascite e ai pazienti in cura per problemi ai reni.

STOP AI RICOVERI NON URGENTI

Le Asl, dunque, debbono tornare a marciare al ritmo del virus, potendo assicurare solo le attività contrassegnate con la lettera “U” come Urgente, entro 72 ore e quelle segnate con la “B” di Breve, per cui il tempo limite è di 10 giorni al massimo dalla prescrizione. Le prestazioni con lettera “D” per Differibile, con un limite di 60 giorni per gli accertamenti diagnostici e quelle con la “P”, ovvero, Programmata con previsioni tra 90 e 120 giorni, dovranno attendere. In coda anche tutte le attività di ricovero, se non per urgenza, oncologia e ad alta priorità. Il resto andrà ad allungare le liste d’attesa.

«ADESSO RIAPRITE IL VALENTINO»

Con la pressione sui reparti ospedalieri che riprende a salire e l’impiego di buona parte dei colleghi nella campagna vaccinale, torna a farsi sentire l’Anaao Assomed, allarmata dalla direttiva del Dirmei. Di fatto, la conferma di una terza ondata ai prodromi, se non già in corso, che a breve potrebbe far tornare ad esplodere i pronto soccorso. Secondo il segretario del Piemonte, Chiara Rivetti, la nuova sospensione delle visite ambulatoriali non urgenti, dovrebbe permettere di assegnare la maggior parte del personale all’assistenza dei pazienti Covid, così da farsi trovare pronti a gestire un’eventuale nuova emergenza. «Sono ancora vive le penose immagini dei letti allestiti nella chiesa dell’ospedale San Luigi di Orbassano» sottolinea Rivetti, che chiede a nome dell’Anaao Assomed «la riapertura dell’ospedale da campo al Valentino, per riuscire ad assistere tutti i pazienti che a brevissimo non troveranno adeguata sistemazione negli ospedali».