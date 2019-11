Le associazioni senza piscine: «Siamo a corto di personale»

Problemi per la Parri e la Lido. Ricca: «In via di risoluzione»

Lido e Parri senza personale e a mezzo servizio. E associazioni in rivolta. Per la Circoscrizione 8 quella delle piscine sta diventando una bella gatta da pelare. Associazioni sportive e federazioni, infatti, chiedono di usufruire di spazi pomeridiani che al momento latitano. La Lido di via Villa Glori, tanto per cominciare, potrebbe riaprire ma soltanto a fine mese mentre la Parri di via Tiziano, fresca di inaugurazione, non ha personale sufficiente per tenere aperto oltre le 14. «Una piscina viene sottoposta ad un processo di restauro importante – spiega il presidente di Unicorno Style, Giorgio Agliano – ma poi non può essere riaperta a pieno regime perché manca il personale»

Mentre la Lido, dopo aver regolarmente svolto l’attività estiva, non è stata ancora riaperta per la stagione invernale. «La situazione è veramente paradossale – continua Agliano -. Appaiono e scompaiono cartelli affissi in piscina con l’indicazione di aperture iscrizioni e attività e comunicazioni sul sito Circoscrizionale che danno indicazioni inesistenti di apertura al solo nuoto libero e nessuna informazione circa le attività associative». Un problema che il centro civico sta affrontando.

«Le associazioni hanno ragione – replica il presidente della Otto, Davide Ricca – ma stiamo cercando di affrontare il problema. Per quanto riguarda la Lido siamo in ritardo con le assegnazioni ma fiduciosi di ripartire la prossima settimana». Appena più complicata, ma comunque in via di risoluzione, la situazione della Parri. «Al momento – continua Ricca – manca il personale per poter tenere aperto oltre le 14. Tuttavia dopo aver presentato un bando abbiamo ora in mano una lista di associazioni a cui affidare la gestione degli orari pomeridiani».