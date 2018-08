Le Aurelie B24 del “sorpasso”

D’estate, per le belle a passeggio, il premio sono gli sguardi d’invidia delle altre donne e quelli di concupiscenza dei capannelli di maschi, naturalmente snobbati. Ma le cicalone non pensano all’autunno e all’inverno della vita. E infatti fra di loro appare puntualmente, ogni estate, la figura che vendica i capannelli snobbati: l’ex-passerona. Quella che per tutta la gioventù (trascinata con artifizi cosmetici e chirurgici ben oltre il limite anagrafico) ha portato a spasso il suo corpo statuario tra i maschi in ebete contemplazione. Quella che ondeggiava per strada come Monica Bellucci in “Malena”, sguardo assente, sorda ai fischi d’ammirazione e ai complimenti degli uomini. Adesso ci prova, l’ex-passerona rifatta con le sue labbra a canotto, tutta bardata e superabbronzata, a rifar la passata di Malena, ma ogni anno è peggio. Quegli sguardi che un dì fuggiva, ora li cerca, nervosa, con rapide occhiate di controllo, ma nei capannelli si continua a parlare di calcio. Invano lei esagera l’ancheggio, calca sul trucco, scopre più carne. Niente da fare: è già tanto se non arrivan risatine. Dovrà accontentarsi delle parate domestiche: sicuramente avrà trovato chi mantiene e gusta ogni tanto quella sua carne un po’ frollata (le fuoriserie d’epoca hanno sempre i loro canuti e facoltosi collezionisti), ma la camminata trionfale le è ormai negata. Eppure si consoli, l’ex bellona: come accadeva fuori dai déhors dei café chantant, la severità dei giudici “esterni” sa di rivalsa di scrocconi costretti a guardare senza poter consumare. La loro apparente indifferenza è solo la piccola vendetta di chi è sempre stato escluso dalle fuoriserie, anche d’epoca.

