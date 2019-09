LE BARBIER-IL MAESTRO VINCENZO, DA 60 ANNI IL FIGARO DEL LINGOTTO

Si respira il sapore degli antichi barbieri di una volta presso la bottega Le Barbier di via Genova, zona Lingotto, gestita da oltre sessant’anni dal maestro Vincenzo Serra. Qui sono passate generazioni di uomini torinesi per curare il proprio look e rifarsi la barba. Anche personaggi famosi, come i calciatori della Juventus che, come racconta il maestro Serra, <una volta erano gente semplice, passavano di qui per un taglio veloce e spesso non si facevano neppure lavare i capelli, tanto poi andavano all’allenamento quotidiano>. Atmosfere del passato che riecheggiano nei tanti mobili disegnati e realizzati dal maestro e nelle migliaia di lamette collezionate come se il negozio fosse un museo. Veri e propri cimeli e le vetrinette in cui sono esposti rappresentano anche queste tesori preziosi. E poi ci sono decine e decine di dopo barba ancora nelle loro confezioni, oggi vintage e preziose. Il Figaro del Lingotto, non dimentichiamolo, è costantemente aggiornato e riesce a garantire un look sempre perfetto e al passo con la moda. Non basterebbero pagine e pagine per raccontare i suoi sessant’anni di arte e passione per il proprio mestiere.

Le Barbier, via Genova 93, Torino

342.6132923

Orario: 8,30-12; 14-18