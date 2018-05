Le barriere non fermano i nomadi: «Ora le carovane sono ovunque»

I controlli e le barriere anti camper non sembrano fermarli. Così nelle ultime ore i camminanti sono tornati a prendere possesso di via Monteverdi, con una quindicina tra camper e roulotte posteggiate in fila indiana. Un numero mai visto prima d’ora nel quartiere Barriera di Milano. «Ormai non entrano più nel parcheggio ma stazionano a fianco del marciapiede» raccontavano ieri i residenti, sempre più spazientiti e preoccupati.

Ogni tentativo di conciliazione, infatti, non è andato a buon fine. Anzi tra qualche residente e alcuni nomadi sono già volate parole grosse. Mentre i recenti sgomberi, ad opera della polizia e dei vigili, non hanno evidentemente sortito l’effetto sperato. Un problema di non poco conto secondo la presidente della circoscrizione Sei, Carlotta Salerno, che alza la voce chiedendo un aiuto. «La situazione è molto grave – precisa Salerno – perchè i dissuasori non servono più mentre le roulotte continuano ad aumentare. Solo ieri se ne contavano una quindicina. Ma quella zona non è un campo nomadi e questo per noi è fondamentale».

Le porte anti-abusivi di via Monteverdi, del resto, hanno resistito poco più di tre anni, prima di arrendersi. E niente lo sentenzia meglio della foto che ritrae, in piedi, soltanto più i due paletti laterali e i cartelli che indicano il divieto di accesso alle roulotte. Alcuni vandali, inoltre, hanno poi completato l’opera iniziata in passato, demolendo completamente quelle barriere che hanno il compito di impedire ai camper di sostare abusivamente nei parcheggi antistanti gli ex uffici postali.

«Ora rischiamo che riesploda l’allarme occupazioni – lamenta un residente di via Monterosa -. Per questo abbiamo immediatamente allertato le istituzioni sperando che vengano presi dei provvedimenti quanto prima». Le carovane potrebbe anche andarsene molto presto ma il rischio è che qualcuno decida di “prendere casa” è reale. «Non legittimiamo queste occupazioni – continua Salerno – per questo chiediamo un intervento forte a parte delle istituzioni. Soprattutto considerando quello che è già successo in altre zone di Torino».