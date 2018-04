Le Biblioteche storiche di Torino aprono le loro “stanze segrete”

In 12 edifici storici del capoluogo prende il via "BiblioTour", iniziativa coordinata dalla Regione

Per la settimana “Torino che legge“, dal 16 al 22 aprile, 12 biblioteche collocate in edifici storici della città aprono al pubblico anche le stanze normalmente inaccessibili. Guidati da un bibliotecario, i visitatori potranno vedere da vicino esemplari rari o di pregio, ascoltando la storia dei palazzi e delle raccolte librarie, in molti casi ricche di collezioni bibliografiche antiche.

TUTTE LE VISITE GUIDATE

Le visite guidate riguarderanno Biblioteche di Storia, Scienze e Arti (Accademia delle Scienze, Storia e Cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”, Biblioteca Reale, Accademia Albertina di Belle Arti); Biblioteche Universitarie (Storica “Arturo Graf”, “Norberto Bobbio”, Scienze Letterarie e Filologiche), Civiche Torinesi (Centrale, Torino Centro, Villa Amoretti, Bela Rosin, Civica Musicale “Andrea Della Corte”).

L’INIZIATIVA BIBLIOTOUR

L’iniziativa “BiblioTour Piemonte-Torino” è realizzata grazie alla collaborazione tra la Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e l’Associazione Turismo Torino e Provincia e verrà ripetuta fino al prossimo dicembre. Le visite vanno prenotate, entro gli 8 giorni precedenti, cliccando sul sito: https://www.turismotorino.org/it/bibliotour-piemonte-torino-2018.