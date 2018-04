Le bonifiche sono un ricordo: l’ecomostro torna a Falchera

Aspettano telecamere, recinzioni e controlli, i residenti di Falchera tornano a convivere con i rifiuti e con un panorama spettrale. Le promesse fatte in campagna elettorale dai vari partiti sono rimaste sulla carta e oggi, alle famiglie di via degli Ulivi, tocca lamentarsi per le condizioni terribili di strada Cuorgnè. Da una decina d’anni la situazione non è cambiata di una virgola. E quel vecchio stradone abbandonato continua a essere il loro incubo. Dall’ingresso dei campetti da calcio fino all’imbocco con la rotonda che porta a Torino bisogna fare i conti con il degrado e l’inciviltà.

Lattine, elettrodomestici, gomme, persino ripari di fortuna. Con tanto di fumo che esce da quelli che una volta erano orti. «Quella via è un’immensa discarica di problemi irrisolti. Quelli del quartiere Falchera» lamentano i residenti «Chi getta le bottiglie e i sacchetti contribuisce a sporcare – accusa il capogruppo della Lega Nord in Comune di Torino, Fabrizio Ricca -. Tempo addietro avevamo chiesto l’installa – zione delle telecamere ma la risposta è stata spedita al mittente». Insieme alla spazzatura, attirati dallo sporco, hanno fatto la loro comparsa persino i ratti. Uno spettacolo desolante per i residenti che chiedono giustizia contro un degrado che sembra non arrestarsi mai.

«Ora ci organizzeremo noi per fare una bonifica» raccontavano alcuni cittadini sui social. Ma la buona volontà dei cittadini, da sola, non può bastare per arginare una piaga che negli anni ha mosso almeno tre amministrazioni. Sul problema rifiuti è intervenuta anche la circoscrizione Sei. «L’impegno civico dei cittadini – spiega il presidente della commissione di quartiere, Alessandro Avramo – è sempre ben accetto ma diamo per scontato che l’impegno dei cittadini non venga sostituito al lavoro dell’amministrazione comunale».