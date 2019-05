L’e-bus Aptis fa scalo a Torino [LE FOTO]

Dal 31 maggio al 6 giugno circolerà in via sperimentale come navetta, in servizio completamente gratuito, da piazza Statuto a piazza Gran Madre di Dio

Dopo aver fatto tappa a Firenze, Genova, Bologna e Merano, Aptis, il bus di Alstom a trazione interamente elettrica, sbarca a Torino. Dal 31 maggio al 6 giugno l’e-bus, guidato dagli autisti di Gtt, circolerà in via sperimentale come navetta, in servizio completamente gratuito, da piazza Statuto a piazza Gran Madre di Dio, su una linea dedicata che attraversa il cuore del capoluogo.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti la sindaca Chiara Appendino, Maria Lapietra, assessore ai Trasporti, Michele Viale, ad di Alstom Ferroviaria, e Giovanni Foti, ad di Gtt. Al termine della presentazione è stata effettuata una prima corsa di prova con Aptis.

“Concludiamo il tour italiano di Aptis con Torino, una città attenta alla mobilità sostenibile che sta ridisegnando il suo ambiente urbano mettendo i cittadini al centro. Aptis è un autobus totalmente elettrico ed ecologico ispirato al mondo dei tram e permette ai passeggeri di vivere un’esperienza di comfort unica a bordo. Il test di Torino è importante per verificare le performance del mezzo e le sue caratteristiche” ha dichiarato Viale.

“Torino è un laboratorio di innovazione dove chi intende proporre e testare nuove tecnologie e soluzioni all’avanguardia troverà sempre nell’Amministrazione un interlocutore attento e interessato – sottolinea Appendino -. Per i cittadini e il territorio vogliamo spostamenti più veloci, meno traffico, un abbattimento dell’inquinamento e una città più vivibile – spiega -. Crediamo nel trasporto pubblico come alternativa all’utilizzo dell’auto privata: stiamo completando il progetto per la linea 2 della metropolitana e lavorando, insieme a Gtt, alla riprogettazione dell’assetto della rete cittadina di bus e tram e all’ammodernamento della flotta con veicoli accessibili a tutti, più confortevoli e ‘green’”.