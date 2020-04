Le castronerie statali sul virus

Ai cittadini ai quali si suggeriva con supponenza ministeriale di star lontani dalle mascherine (Salvo che fossimo malati o in presenza di malati: dovevamo fare noi la diagnosi?) ora si intima di indossare le salvifiche mascherine (Quali? Di quale provenienza? Con quali specifiche tecniche? A quale costo? Dove le trovo?). Se starnutisco senza un fazzoletto devo farlo nell’incavo del gomito? Sulla giacca? Per trascinarmi lo sputacchio fin quando non me la cambio e la mando a lavare?

Ma per piacere: chi ha scritto questa bestialità la ritiri subito dal sito del Ministero della Salute dell’Italia! Gli italiani non sono creduloni, soldatini stupidi sempre e acriticamente sull’attenti davanti al caporione di turno.

ECCO I DIECI COMANDAMENTI, tuttora online, del Ministero della Salute pubblicati il 17 febbraio senza nessuna successiva rettifica.

AL PUNTO QUATTRO… usa la piega del gomito… quindi starnutiamo sulla manica della camicia e ci portiamo il virus a spasso tutto il giorno? Oppure usiamo la mano e ce la laviamo subito dopo?

AL PUNTO SETTE Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato, o se assisti persone malate. Oggi, dopo 2 mesi, ci dite che è diventata un obbligo.

…c’è poco da ridere